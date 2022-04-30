إصابة شقيقين بجروح في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب شقيقان بجروح، اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على خربة "ودادي" جنوب شرق بلدة السموع، جنوب الخليل.

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وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لـ"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت الخربة واطلقت كلابا بوليسية باتجاه الشقيقين عماد وصالح أبو عواد، ما أدى الى اصابتهما بجروح وتم نقلهما للعلاج.



وأضاف أن المستوطنين أطلقوا اغنامهم لرعي محاصيل المواطنين الفلسطينيين الزراعية، كما احتجزت قوات الاحتلال أحد النشطاء الأجانب، ممن كانوا يتواجدون في المكان.



وفا

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