إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة شاطئ غزة

الوكيل الاخباري- أصيب صباح اليوم الخميس، صياد برصاص جنود بحرية الاحتلال قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.



وأفاد مصدر فلسطيني، بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مجموعة من مراكب الصيادين على بعد نحو 6 أميال بحرية قبالة بحر السودانية، ما أدى إلى إصابة صياد برصاصة في ساقه نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته متوسطة.



وتتعمد بحرية الاحتلال التنغيص على حياة الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد بحرية.

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المصدر: وفا