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الثلاثاء، 23-11-2021 11:17 ص

إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين شمال رام الله

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الوكيل الإخباري-أصيبت الطفلة زين خميس فراج (15 عاما) بجروح في رأسها، عقب تعرض المركبة التي كانت تقلها الى رشق بالحجارة من قبل المستوطنين، في وقت متأخر من ليلة أمس، شمال مدينة رام الله.

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كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم، حيث اعتدى مستوطنو "شيلو"، على مركبات الفلسطينيين قرب بلدة ترمسعيا، باستهدافها بالحجارة.


واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله بني مفلح (25 عامًا) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، وعبد العزيز فيصل النعسان (18 عاما) من بلدة المغير شمال رام الله.


وفي مدينة البيرة، أصيب العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة البالوع، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتونيا وعين عريك غرب رام الله.

 

وفا

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