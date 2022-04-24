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الأحد، 24-04-2022 11:49 ص

إصابة عاملين برصاص الاحتلال غرب طولكرم

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الوكيل الإخباري-اصيب، فجر اليوم الأحد، عاملان من بلدة بلعا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بوابة "سنعوز " العسكري، غرب مدينة طولكرم.

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وذكرت مصادر محلية ل"وفا"، أن قوات الاحتلال اطلقت النار باتجاه العاملين، أثناء محاولتهما اجتياز الحاجز للوصول إلى مكان عملهما داخل أراضي 1948، ما أدى إلى إصابة أحدهما بعيار ناري بالقدم والآخر بشظايا في الاطراف السفلية، ونقلا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

 

وفا

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