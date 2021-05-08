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السبت، 08-05-2021 09:19 م

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع إثر الاعتداءات الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، السبت، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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وقال فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود المحلية جنوبي الخليل، إن "العشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب المدينة".


وأوضح للأناضول أن جميع الإصابات "عولجت ميدانيا".


وأشار إلى أن المواجهات "جاءت إثر اعتداء مستوطنين على منازل القرية، وإطلاق الرصاص الحي نحوها، وتدخل الجيش الإسرائيلي عقب ذلك".


وتفيد معطيات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة، اطلعت عليها الأناضول، أن المستوطنين نفذوا 80 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أبريل/نيسان المنصرم.


وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

وكالة الأناضول

 




 

 


 

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