إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله

الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الأحد، صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من الشبان بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال حي عين منجد بمدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة الصحفي ماهر هارون برصاصة "مطاطية"، وعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد السلامين (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في حي الشرفة بمدينة البيرة.

وأشارت إلى قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفا