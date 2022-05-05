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الخميس، 05-05-2022 08:23 ص

إصابة عشرات المرابطين في الأقصى بالاختناق والرصاص المطاطي

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الوكيل الإخباري - أصيب اليوم الخميس، عشرات المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق ورصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسم منهم داخل المسجد القبلي.


يشار إلى أن ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم المتطرفة، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الاقصى ورفع علم الاحتلال عليه وفي ساحاته.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.


في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن المسجد الأقصى سُيفتح اليوم أمام اقتحام المستوطنين من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 1:30 إلى 2:30 مساءًا، في قرار دلالة على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

 

وفا


 




 

 


 

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