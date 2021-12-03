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الجمعة، 03-12-2021 10:03 ص

إصابة عنصرين من جيش الاحتلال بعملية دهس في أم الفحم

احتلال


الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني، صباح اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل 1948 بعد إطلاق النار تجاه سيارة دهست جنديين من شرطة الاحتلال.

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وأفادت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سائق السيارة وشخص آخر داخلها بعد دهسهما لعنصرين من شرطة الاحتلال في أم الفحم بالداخل المحتل.
وأشارت إلى إصابة عنصرين من شرطة الاحتلال بعد دهسهما في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، فيما أصيب سائق السيارة الفلسطيني وشخص آخر فيها بعد إطلاق النار تجاههما.


وأضافت أنه تم إطلاق النار باتجاه المركبة، لتصيب من كانوا بداخلها، دون الإعلان عن عددهم.

 

القدس الإخبارية

 




 

 


 

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