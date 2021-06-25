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الجمعة، 25-06-2021 06:56 م

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد محاولته تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة

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الوكيل الاخباري - أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولته تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة الغربية، وفق ما أفاد به إعلام عبري.

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وبحسب قناة "كان" الرسمية حاول فلسطيني مسلح بسكين تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب مدينة نابلس.

 

وأضافت أن أحد الحراس الإسرائيليين أطلق النار عليه فأصابه في منطقة أسفل الجسد وقام بتحييده.


وتصاعد التوتر في أنحاء الضفة الغربية مؤخرا، مع تزايد نشاطات المستوطنين واستفزازاتهم.


وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أحرق مستوطنون العشرات من شتلات التين والزيتون في منطقة "الرأس" المهددة بالاستيطان غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).


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