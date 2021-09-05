إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

الوكيل الاخباري- أصيب مزارع، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب شرق مدينة غزة.

اضافة اعلان



وأفاد مصدر فلسطيني، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق القطاع أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب مزارع أثناء عمله داخل أرضه شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى أصابته بجروح.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل شرق القطاع لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.

المصدر: وفا