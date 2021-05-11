الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انخفاض طفيف على الحرارة

السعودية تدين بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال على حرمة الأقصى

المقاومـة تطلق رشقة صاروخية كبيرة نحو المستوطنات

هنية: قررنا الاستمرار ما لم يتوقف الاحتلال

مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان حول القدس

العمليات المشتركة تطلق اسم معركة سيف القدس لردها على العدوان الصهيوني

مسيرة احتجاجية في البقعة نصرة لفلسطين

شهيد واصابتان خطيرتان برصاص المستوطنين في اللد

كتائب القسام تقصف سديروت برشقتين صاروخيتين

الصفدي : إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون

الثلاثاء، 11-05-2021 08:02 ص

خلال مواجهات قرب جدار الضم

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

غ
توضيحية


الوكيل الإخباري - اصيب فجر اليوم الثلاثاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

اضافة اعلان

وذكرت مصادر فلسطينية ، ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه الفلسطينيين الذي خرجوا بمسيرة غضب احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، مما أدى الى إصابة شاب برصاصة في قدمه وتم نقله إلى احدى المستشفيات في طولكرم.


وفي السياق ذاته، تدور مواجهات الآن بمحاذاة جدار الضم والتوسع غرب بلدة قفين وضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط تعزيزات مكثفة لدوريات الاحتلال على طول الجدار في المنطقة.


وبلغ عدد الاصابات بالرصاص في طولكرم اليوم ثلاث اصابات، واعتقلت قوات الاحتلال أحد المصابين، ولم يعرف وضعه الصحي حتى اللحظة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

المقاومـة تطلق رشقة صاروخية كبيرة نحو المستوطنات

1

هنية: قررنا الاستمرار ما لم يتوقف الاحتلال

1

العمليات المشتركة تطلق اسم معركة سيف القدس لردها على العدوان الصهيوني

1

شهيد واصابتان خطيرتان برصاص المستوطنين في اللد

5

كتائب القسام تقصف سديروت برشقتين صاروخيتين

1

مسيرات غضب داخل أراضي 48 نصرة للقدس والأقصى

أخبار متعلقة
احن

الاحتلال يغلق شوارع القدس القديمة

رص

إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

اعتقال-مستعربون

مستعربون يختطفون شابا من الطور بالقدس

ع 1

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

اعتقال

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

اقتحان

45 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى