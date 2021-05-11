إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

الوكيل الإخباري - اصيب فجر اليوم الثلاثاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه الفلسطينيين الذي خرجوا بمسيرة غضب احتجاجا على اعتداءات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، مما أدى الى إصابة شاب برصاصة في قدمه وتم نقله إلى احدى المستشفيات في طولكرم.



وفي السياق ذاته، تدور مواجهات الآن بمحاذاة جدار الضم والتوسع غرب بلدة قفين وضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط تعزيزات مكثفة لدوريات الاحتلال على طول الجدار في المنطقة.



وبلغ عدد الاصابات بالرصاص في طولكرم اليوم ثلاث اصابات، واعتقلت قوات الاحتلال أحد المصابين، ولم يعرف وضعه الصحي حتى اللحظة.

المصدر : وفا