الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيا اثناء مروره بمعبر بيت حانون

بعد المنخفض الأخير.. معاصر الزيتون في ذروة عملها

نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام

اتفاق على تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم

الدفاع الروسية تعلن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين

هل يجوز الاقتداء بالإمام الجالس في الصلاة ؟ الإفتاء تجيب

ترفيعات ضباط في الأمن والجيش

الزراعة تطلق مبادرة لا لهدر الغذاء

طائرة عسكرية مصرية تتجه إلى لبنان بأمر من السيسي

العيسوي يرعى إطلاق مبادرة ملكية للتشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات

الخميس، 10-11-2022 02:52 م

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

bb8ecd9f-e4ec-41cf-94a4-6214c6f74e93


الوكيل الاخباري- أصيب فلسطيني اليوم الخميس بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مواطنا أصيب برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى جنين الحكومي خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.


وأشارت الوزارة الى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في الحي الشرقي بجنين، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12186788681417813383378517261833

الاحتلال يغلق حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين

1120227164242741609833

الاحتلال يعتقل فلسطينيا اثناء مروره بمعبر بيت حانون

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة بينهم جريح وأشقاء

احتلال 3

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق دير البلح

1666619442-7461-37

الاحتلال يستولي على ثلاثة منازل متنقلة في الخليل

أخبار متعلقة
resize

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

احتلال٣

3 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

63493e86423604568b5e61ff

استشهاد طبيب فلسطيني برصاصة الاحتلال اخترقت رأسه أمام مستشفى حكومي

6348ff5e4c59b7417f22d4e9

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

6f5a2f926acaa851135e227514079d10

مواجهات مع الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي

احتلال 99

الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين