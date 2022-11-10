إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري- أصيب فلسطيني اليوم الخميس بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن مواطنا أصيب برصاص الاحتلال وصل إلى مستشفى جنين الحكومي خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأشارت الوزارة الى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في الحي الشرقي بجنين، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



بترا