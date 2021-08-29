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الأحد، 29-08-2021 09:35 ص

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

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الوكيل الاخباري- أصيب، الليلة الماضية، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطينة"، واندلعت على إثر ذلك مواجهات في المكان، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في الفخذ، ونقل الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

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المصدر: وفا

 

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