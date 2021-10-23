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السبت، 23-10-2021 03:42 م

إصابة فلسطيني وإحراق 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون شمال رام الله

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الوكيل الإخباري- أصيب مواطن فلسطيني بحروق اليوم السبت، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

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وذكر الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عوض أبو سمرة، أن نحو 20 مستوطنا من البؤرة الاستيطانية "عيدي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا ثلاث عائلات أثناء قطفها ثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة.


وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على مواطن فلسطيني، ورشوه بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بحروق، نقل على إثرها إلى المركز الطبي في البلدة.


وتابع أبو سمرة، أن المستوطنين أحرقوا مركبة، وحطموا وأتلفوا إطارات ثلاث أخرى تعود للعائلات المعتدى عليها.

 

المصدر: وفا

 

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