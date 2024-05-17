إصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال شرق نابلس

الوكيل الاخباري - أصيب فجر اليوم الجمعة فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.

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وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا" بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق مدينة نابلس، حيث دارت مواجهات بين مخيمي عسكر القديم والجديد، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس.



وأضافت المصادر إن جنود الاحتلال داهموا أحد المنازل في مخيم عسكر القديم، وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلوا منه الشاب أمير الأمير.