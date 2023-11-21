إصابة فلسطيني واعتقال ثلاثة خلال اقتحام الاحتلال نابلس

الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي واعتقل ثلاثة، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.



وأفاد مصدر، بإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في بطنه في مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم بلاطة، وتحويل أسطح بعضها لنقاط مراقبة عسكرية، بينما تم إزالة البسطات وتخريب وتجريف شارع السوق.



وأوضحت المصدر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من المخيم وهم: هشام حسام أبو مسلم، وأحمد صفوت العاصي، ونجله فارس .

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