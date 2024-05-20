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الإثنين، 20-05-2024 04:00 م

إصابة فلسطيني وتحطيم مركبات في اعتداء مستعمرين شمال غرب أريحا

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الوكيل الإخباري- أصيب، اليوم الإثنين، مسن بجروح، جراء اعتداء مستعمرين عليه عند طريق المعرجات، شمال غرب أريحا.

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وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني لـ"وفا"، بإصابة مسن (58 عاما) برضوض جراء اعتداء مستعمرين عليه بالضرب المبرح ورشه بغاز الفلفل خلال تنقله عبر طريق المعرجات.


وقالت مصادر أمنية ، إن مستعمرين هاجموا بالحجارة مركبات الفلسطينيين المارة عبر طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي رام الله وأريحا، وألحقوا أضرارا مادية بها.


وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان، باستيلاء مستعمرين على شاحنة تحمل لوحة أرقام فلسطينية، شمال غرب العوجا.


يذكر ان المستعمرين صعدوا من هجماتهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من البلدات والقرى وعلى الطرق في الضفة الغربية، كما هاجموا شاحنات تنقل بضائع ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، عند حاجز ترقوميا العسكري في الخليل.


وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين 1242 اعتداءً في الضفة، خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي.



 




 

 


 

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