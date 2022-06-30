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الخميس، 30-06-2022 09:27 ص

إصابة قائد كبير بجيش الاحتلال أمس في نابلس

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، إصابة قائد الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية "روعي تسويغ" ومستوطنين اثنين، برصاص المقاومين في محيط قبر يوسف بمدينة نابلس.

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وزعم الناطق بلسان جيش الاحتلال أن حالة المصابين طفيفة، فيما شوهدت سيارات إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء وهي تنقل المصابين على حاجز بيت فوريك شرق المدينة.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسلحين فتحوا النار تجاه المستوطنين المتواجدين في منطقة قبر يوسف ما تسبب بإصابة جندي ومستوطنين بجراح وصفت بـ الطفيفة.


وأضافت بأن قائد قوات الجيش في شمال الضفة الغربية "روعي تسويغ" قرر إخلاء كافة المستوطنين من منطقة القبر خشية تطور الأوضاع الأمنية.


وأظهرت مقاطع فيديو المستوطنين وهم في حالة هلع ورعب شديدين داخل القبر.


وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع بدء قوات الاحتلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

 

صفا


 




 

 


 

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