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الثلاثاء، 29-11-2022 01:42 م

إصابة مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة بعملية دهس شرقي رام الله

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الوكيل الإخباري - أصيبت مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة، يوم الثلاثاء، بعملية دهس قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرقي محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ وأصابته بجراح خطيرة.

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وأفادت قناة "كان" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، بأن سيارة مسرعة يقودها فلسطيني دهست مجندة إسرائيلية على "شارع 60" قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر"، ونُقلت إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في حالة خطيرة جراء إصابة في الرأس.


أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فذكرت أن المركبة صدمت المجندة الإسرائيلية وألقتها على بعد عدة أمتار.


بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بإصابة مواطن فلسطيني بجروح خطيرة عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب رام الله.

 

صفا


 




 

 


 

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