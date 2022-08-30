إصابة مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار قرب نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب مستوطنان إسرائيليان في عملية إطلاق نار استهدفت مركبتهما التي كان على متنها خمسة مستوطنين، لدى محاولتهم الوصول إلى منطقة مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

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وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن المستوطنين المصابين نقلا للعلاج في مستشفيات "بيلنسون" و"تل هشومير"، ووصفت جروحهما بين المتوسطة والخطيرة.



وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن المستوطنين اللذين أصيبا من سكان القدس ومستوطنة موديعين عيليت، وأن المستوطنين الخمسة حاولوا الوصول إلى مقام يوسف بدون تنسيق مع قوات الاحتلال، وتعرضوا لإطلاق نار، وتركوا مركبتهم واختبأوا لعدة دقائق في شارع قرب مقام يوسف، حتى وصلت قوة عسكرية ونقلتهم إلى نقطة تفتيش عسكرية قريبة، ثم تم نقل المصابين إلى المستشفيات.



وأقدم شبان فلسطينيون على إحراق مركبة المستوطنين التي تركوها في المكان بعد إطلاق النار عليهم.

بترا