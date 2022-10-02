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إصابة مستوطن اسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس

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الأحد، 02-10-2022 10:40 ص

إصابة مستوطن اسرائيلي بعملية إطلاق نار في نابلس

ظ


الوكيل الإخباري - أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس صباح اليوم الأحد.

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وذكرت مصادر إسرائيلية، أن مستوطنا أصيب بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس، بينما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإغلاق حاجز بيت فوريك شرق المدينة.


وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال استنفرت جنودها على حاجز حوارة وقامت بإغلاقه أمام القادمين الى مدينة نابلس.


من جانبها أعلنت مجموعات "عرين الاسود" التي تتخذ من البلدة القديمة بنابلس مقرا لهم، تبنيها للعملية.


وفي الإطار ذاته، رشق مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، قرب مدخل بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .


وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز بيت فوريك العسكري المقام على مدخل البلدة، الأمر الذي ألحق أضرارا في بعضها.


وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين، بعدما فتحت قوات الاحتلال الحاجز أمام المواطنين بعد إغلاقه بالاتجاهين.


وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز، حيث شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مدخل قرية سالم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج إلى البلدة، كما اقتحمت منطقة الظهرة بالقرية وشرعت بعملية تفتيش لعدة منازل. 


بترا 


 




 

 


 

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