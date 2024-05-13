إصابة موظفين بالأمم المتحدة على معبر رفح و استشهاد سائق فلسطيني

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة موظفين بالأمم المتحدة أثناء نشاط على معبر رفح، أحدهم في حالة خطيرة للغاية.

اضافة اعلان

وبوقت مسبق من اليوم افاد مراسل الجزيرة باستشهاد سائق فلسطيني واصابة موظفة أجنبية في منظمة الصحة العالمية إثر قصف إسرائيلي شرقي رفح .



وقد وسعت آلة الحرب الإسرائيلية توغلها، اليوم الاثنين، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حيي الجنينة والسلام، بالتزامن مع تكثيف الغارات المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال الأسبوع الماضي تهجير نحو 350 ألفًا.













