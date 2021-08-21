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السبت، 21-08-2021 08:13 م

إصابة 17 فلسطينيا خلال تفريق الاحتلال مسيرة سلمية في غزة

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الوكيل الإخباري - أصيب 17 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، وتعرض العشرات للاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مسيرة سلمية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الفلسطينيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق المدينة.

وأوضحت أن تدخلات الاحتلال أدت إلى إصابة 17 فلسطينيا على الأقل بالرصاص والأعيرة المغلفة بالمطاط، إضافة إلى تعرض العشرات لحالات اختناق.

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المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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