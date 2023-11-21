إصابة 3 أطفال وشابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

الوكيل الاخباري -أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال، وشابان، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الاسعاف نقلت 3 أطفال وشابين أصيبوا بالأطراف، والصدر، خلال اقتحام مخيم بلاطة.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في شوارعه، قبل أن تحاصر منزلا.



وذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتحم فيها الاحتلال مخيم بلاطة خلال 24 ساعة.



