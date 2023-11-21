الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

قطر: انتهاء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس"

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة

حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

جيش الاحتلال يسمح بعودة سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كلم عن غزة

عاجل

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

الثلاثاء، 21-11-2023 01:27 م

إصابة 3 أطفال وشابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

1


الوكيل الاخباري -أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال، وشابان، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

اضافة اعلان

 

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الاسعاف نقلت 3 أطفال وشابين أصيبوا بالأطراف، والصدر، خلال اقتحام مخيم بلاطة.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في شوارعه، قبل أن تحاصر منزلا.


وذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتحم فيها الاحتلال مخيم بلاطة خلال 24 ساعة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63334_17_1700565803

أكثر من 80 شهيدا و200 جريح في قصف إسرائيلي على شمال غزة منذ فجر اليوم

32LC72R-highres.jpg-6f653bbf-fb92-4436-b40e-5d963441f338.jpg-27a03240-0e24-46e9-8e19-cee4af8076c5.jpg-b377144c-0db6-4117-9e08-ef9643522055

مستعمرون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

9999999

مسؤول بالمستشفى الإندونيسي: كل من يخرج حياته معرضة للخطر

44

الأونروا: 75% من شهداء غزة هم من النساء والأطفال وكبار السن

w980-p16x9-2021-05-12T031514Z_1100173685_RC23EN9SQSXK_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

قطر: انتهاء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس"

main_image655c956f222fa

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بكوادرنا بشمال غزة

أخبار متعلقة
احتلال 9

فيديو - الاحتلال يقتحم نابلس من جديد

4444444

قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمخيم بلاطة في نابلس - فيديو

08141878645336529501713101188717

إصابة برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

٤

اشتباكات واعتقال ثلاثة شبان بنابلس

04103068364992303021883720000335

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم عسكر

file

استشهاد شاب متأثرا بجروحه خلال اقتحام مخيم بلاطة