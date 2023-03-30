الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الخميس، 30-03-2023 10:07 ص

إصابة 3 شبان واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال بلدة قباطيا

احتلال 9


الوكيل الاخباري - أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت بلدة قباطيا جنوب جنين.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قباطيا، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.


وأَضافت أن قوات الاحتلال احتجزت نزال لعدة ساعات، قبل أن تعتقل شقيقه معتصم.


وقالت مصادر طبية إن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.


وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

إصابة شاب في اعتداء للمستوطنين شمال غرب أريحا

ةة

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النويعمة شمال أريحا

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ووو

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من دير بلوط

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طولكرم

أخبار متعلقة
55

الأسير أمير جرادات من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

جج

إصابة بالرأس لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

999

الأسير محمد أبو الرب يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

احتلال 9

الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في جنين

احتلال8

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

احتلال 1

الاحتلال يقتحم مسلية والزبابدة جنوب جنين