إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري- أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس.

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وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، في بيان ، إن ثلاثة مواطنين بينهم فتيان أصيبوا بالرصاص الحي 2 في الفخذ وواحد بالقدم، خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة، واصفة وضعهم بالمستقر.



وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



بترا