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الأحد، 07-11-2021 02:41 م

إصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازل شرق يطا

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الوكيل الإخباري-أصيب فلسطيني وزوجته وسيدة أخرى برضوض، اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين على أهالي تجمع الثعلة، شرق يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لـ"وفا"، إن عددا من المستوطنين هاجموا التجمع، واعتدوا على المواطنين بالضرب.


وأفاد المصاب يوسف عوض، بأن المستوطنين اعتدوا عليه وعلى زوجته وسيدة أخرى من أقربائه بالضرب بالعصي، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.


وأوضح أن مستوطنين إثنين كانا يرعيان أغنامهما قرب منازل الفلسطينيين في تجمع الثعلة، وهاجموا بعدها الفلسطينيين في منازلهم، برفقة أكثر من 20 مستوطنا.


وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين شرق يطا شبه يومية، وبشكل منظم، بهدف دفعهم إلى مغادرة أراضيهم، لصالح الاستيطان.

وفا

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