الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

إصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار شمال نابلس

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الخميس، 16-12-2021 08:48 م

إصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار شمال نابلس

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الوكيل الاخباري - تعرضت مركبة مستوطنين لإطلاق نار، مساء يوم الخميس، ما أدى لإصابة 3 من ركابها بجراح، قرب قرية برقة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن مسلحين فتحوا النار على المركبة على مدخل مستوطنة “خوميش” التي اخليت عام 2005، ما أدى لإصابة ركابها بجراح أحدهم في حال الخطر الشديد، والآخرين بجراح متوسطة.

وأشارت الإذاعة إلى نقل المصابين بمروحية، ووجود تعزيزات مكثفة من قوات الاحتلال لتمشيط المنطقة.

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