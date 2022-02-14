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الإثنين، 14-02-2022 06:19 ص

إصابة 30 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في حي الشيخ جراح

حي الشيخ


الوكيل الإخباري - أصيب 30 فلسطينيا وعدد من المتضامنين مساء أمس الأحد، خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس.

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وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، من بين الإصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنين أجانب، فيما تنوعت الإصابات بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت التي تسببت بحروق واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، حيث إن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.


وأغلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، حي الشيخ جراح بالسواتر الحديدية وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم، وأخلت محيطه للمستوطنين وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، واعتدت على الأهالي والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت واعتقلت 7 منهم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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