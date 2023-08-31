إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية دهس غربي رام الله

الوكيل الإخباري - أصيب أربعة جنود إسرائيليين اليوم الخميس في عملية دهس نفذها فلسطيني عند حاجز بيت سيرا غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن 4 جنود أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، وقعت قرب الحاجز العسكري الإسرائيلي في بيت سيرا غربي رام الله.



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب عن مقتل منفذ عملية الدهس، بإطلاق النار عليه قرب مكان العملية.



وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار تجاه فلسطيني نفذ عملية دهس قرب بيت سيرا، وقامت بـ "تحييده" أي استشهاده عند حاجز "حشمونائيم" غربي رام الله.



بترا