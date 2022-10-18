إصابة 5 صحفيين من تلفزيون فلسطين في اعتداء لقوات الاحتلال غرب نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب 5 صحفيين مساء الاثنين، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على طاقم تلفزيون فلسطين، بالقرب من مدخل قرية دير شرف المغلق غرب نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وقالت الوكالة، إن 5 صحفيين يعملون في تلفزيون فلسطين أصيبوا عقب الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال، وذلك أثناء تصويرهم حلقة جديدة من برنامج "ملف اليوم".



وأضافت، أن مصورا صحفيا أصيب بقنبلة غاز في وجهه، وهو المصور معتز السوداني، وأصيب آخر برضوض وكدمات، بينما أصيب 3 آخرين جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع، وجرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.



وأشارت إلى أن جنود الاحتلال ألحقوا أضرارا بمعدات وأجهزة التصوير التي كانت مع الصحفيين.

وفا