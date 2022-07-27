الأربعاء 27-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

طبيب البيت الأبيض يكشف عن صحة بايدن

إصابة 5 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال في نابلس

رسميا.. التونسيون يوافقون بأغلبية ساحقة على مشروع الدستور

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب شمال الفلبين

التعليم النيابية تناقش اليوم ملاحظات امتحان التوجيهي

أجواء حارة تؤثر على المملكة اليوم

بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة : لا أمن ولا استقرار دون قيام الدولة الفلسطينية

وزير العمل يلتقي المدير العام والممثل الاقليمي للفاو

يوم طبي مجاني في النزهة

القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور

الأربعاء، 27-07-2022 07:03 ص

إصابة 5 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال في نابلس

اسعاف فف


الوكيل الإخباري - أصيب، الليلة الماضية، خمسة مواطنين في اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس.

اضافة اعلان


وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين خلال تواجدهم بأراضيهم في قرية تل، واستهدفتهم بغاز الفلفل الحار، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، أحدهم اصيب برضوض عقب الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه لساعات من قبل جيش الاحتلال، الذي تدخل لتأمين الحماية للمستوطنين.


وأضاف أن المستوطنين أحرقوا بيتًا متنقلا تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد حمدان، فيما استهدفوا مركبة تابعة لمجلس قروي تل، الأمر الذي أدى إلى تحطم نوافذها.


وأكد دغلس أن هناك استهداف جديد لمنطقة "كفرور" الواقعة غرب قرية تل، بهدف توسيع البؤرة الإستيطانية "حفاد جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
q0Iq9

الأسير الجريح باسم النعسان يواجه ظروفا صحية صعبة

aCWby

الاحتلال يعتقل 4 عمال من جنين داخل أراضي الـ48

RzNho

الاحتلال يهدم عددا من المنشآت التجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين

مستوطنون

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

احتلال 1

الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت لحم

7

جيش الاحتلال يفجر منزل الأسير يحيى مرعي في سلفيت

أخبار متعلقة
22

منظمة التحرير الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في نابلس

اسعاف فف

شهيدان وإصابات باشتباكات مسلحة عنيفة مع الاحتلال في نابلس

اسعاف فف

3 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد

smxvW

الاحتلال يستولي على 1480 دونما من أراضي رام الله

3

إصابة 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مقام يوسف

11202122132759838852224

الاحتلال يخطر بهدم خزان مياه شرق قلقيلية