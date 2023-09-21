إصابة 5 فلسطينيين في نابلس واقتحام مدرسة بالقدس

الوكيل الإخباري - أصيب 5 فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال مدرسة بنات العيزرية الأساسية شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وانتشرت في محيط مقام يوسف وبلاطة البلد شرق المدينة.



وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، وأصيب 5 مواطنين بالاختناق.



إلى ذلك، هاجم مستوطنون متطرفون، منازل الفلسطينيين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، شمال غرب نابلس.



وأشار رئيس تجمع المسعودية دياب حجي، إلى أن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل احد المواطنين واستهدفته بالحجارة، وكسرت زجاج مركبتين وأعطبت إطاراتها.



وأكد أن المنطقة تتعرض لاعتداءات كثيرة من المستوطنين، خاصة أنها تقع على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، الذي يشهد انتشارا شبه يومي للمستوطنين.

وقال حجي، إن المستوطنين ألقوا قضبانا حديدية مدببة على الطريق الرئيس، الأمر الذي تسبب بإعطاب إطارات بعض المركبات.



من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، مدرسة بنات العيزرية الأساسية شرق مدينة القدس المحتلة بعد تفجير أبوابها.

بترا