إصابة 6 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

الوكيل الاخباري - أصيب صباح اليوم الاثنين، 6 عمّال فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز تجاههم قرب جدار الفصل العنصري غرب قرية فرعون جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ان سيارات الإسعاف التابعة لها نقلت المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم ووصفت إصابتهم بين المتوسطة والخطيرة.



-- (بترا)

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