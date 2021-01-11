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الإثنين، 11-01-2021 01:44 م

إصابة 6 عمال فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

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الوكيل الاخباري - أصيب صباح اليوم الاثنين، 6 عمّال فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز تجاههم قرب جدار الفصل العنصري غرب قرية فرعون جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ان سيارات الإسعاف التابعة لها نقلت المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم ووصفت إصابتهم بين المتوسطة والخطيرة.

 


-- (بترا)

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