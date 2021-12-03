إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال

الوكيل الإخباري - أصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي والعشرات بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

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وأعن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالغاز المسيل للدموع.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص المعدني أحدهم في عينه نقل إثرها للمستشفى، إضافة لمصور تلفزيون فلسطين شادي جرارعة الذي أصيب في قدمه وأحد ضباط إسعاف الإغاثة أصيب بجروح في يده".

سبوتنيك عربي





