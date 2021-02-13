إصابة 8 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق في كفرقدوم

الوكيل الإخباري - أصيب 8 شبان بالأعيرة الاسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي تنظمها حركة "فتح" تنديدا بالاستيطان ومطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

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وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انطلاق المسيرة، واعتلت أسطح منازل المواطنين واعتدت على المشاركين باستخدام كثيف للأعيرة الاسفنجية، ما أدى لإصابة 8 شبان أحدهم في الوجه، إضافة لعشرات حالات الاختناق.



وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب باتجاه البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي.

المصدر : وفا

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