إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

الوكيل الإخباري - أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقالت مصادر، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيت أمر، عقب مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من مسجد البلدة بمشاركة المئات والتي دعت لها حركة فتح والقوى الوطنية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مخيم جنين.



وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والأعيرة المعدنية وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي اثنان بالقدم والثالث في اليد تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات الخليل، كما أصيب خمسة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط تم نقلهم إلى المراكز الصحية في البلدة، إضافة إلى العشرات بالاختناق.



وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل.



كما شهد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفا