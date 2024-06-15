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إصابتان إحداهما حرجة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون ورام الله

السبت، 15-06-2024 08:33 ص

إصابتان إحداهما حرجة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون ورام الله

اسعاف ٢


الوكيل الاخباري -  أصيب فلسطينيان واعتقل اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون ومدينة رام الله.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين في مخيم الجلزون، إحداهما بالرصاص الحي بالرأس ووصفت بالحرجة، والأخرى بشظايا رصاص حي في البطن والرجل، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.


من جانبها، ذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، شمال رام الله، واعتقلت الفلسطيني فوزي دغمش وهو من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع مواجهات.


وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت المواطن مالك حسن حنيف.


 




 

 


 

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