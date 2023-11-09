إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بيت فوريك في نابلس

الوكيل الاخباري-

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أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس.وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن مواطنين فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي بقدميهما خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك.وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلت مرور مركبة الاسعاف إلى بيت فوريك لاسعاف المصابين، قبل السماح لها بذلك.وكانت عدد من الآليات العسكرية اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات مع الشبان الذين حاولوا التصدي لهم، كما اقتحموا أحد المنازل، وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته.