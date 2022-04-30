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السبت، 30-04-2022 03:46 م

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في عزون

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الوكيل الإخباري-أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب تشييع جثمان الشهيد يحيى علي عدوان (27 عاماً).

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وأكدت جمعية الهلال الأحمر لـ"وفا"، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، ما أدى لإصابة مواطنين فلسطينيين  بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، جرى نقلهما الى مستشفى درويش نزال الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

 

وفا

 

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