إصابتان برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة جنوب بيت لحم

الوكيل الإخباري - أصيب فَتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر ، نقلا عن شهود عيان، بأن المواجهات اندلعت في منطقة أبو سود غرب البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال النار صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتيين يبلغان من العمر 17 عاما، أحداهما في القدم والحوض ووصفت حالته بالخطيرة، والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

المصدر: وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



