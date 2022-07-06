إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الإخباري - أصيب الشاب رفيق رياض غنام (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بينما كان أمام منزله في البلدة، فجر اليوم الأربعاء، وتم اعتقاله الشاب أحمد زياد حمامرة واقتيادهما إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة.

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كما أصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقل الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاما) وهو أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.



ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.

وفا