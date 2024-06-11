إصابتان في اعتداء للمستعمرين شمال غرب نابلس

الوكيل الإخباري- أصيب فلسطينيان، ظهر اليوم الثلاثاء، بغاز الفلفل الحار، بعد اعتداء مستعمرين عليهما بالقرب من منطقة المسعودية شمال غرب نابلس.

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وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين في العشرين من عمريهما بغاز الفلفل الحار، بعد أن اعتدى عليهما مستعمرون بالقرب من منطقة المسعودية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهما من سكان قرية برقة.



يُذكر أن 15 عائلة تقطن في منطقة المسعودية، وتعاني باستمرار جراء اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، الهادفة إلى حملهم على الرحيل من تلك المنطقة لصالح الاستيطان.



والمسعودية منطقة أثرية تضم آثارا لسكة حديد الحجاز التي أنشئت أيام الحكم العثماني في فلسطين.

وفا