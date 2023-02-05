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الأحد، 05-02-2023 01:53 م

إضراب المدارس في الضفة الغربية المحتلة اليوم

اضراب


الوكيل الإخباري - شهدت غالبية المدارس بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، إضرابًا عن العمل؛ استجابة لدعوة حراك المعلمين بالإضراب المفتوح؛ احتجاجًا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية الرواتب كاملة.

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وشهدت بعض المدارس الحكومية بالضفة عدم توجه الطلاب، فيما رفض المعلمين إعطاء حصص دراسية، عدا المعلمين البدلاء والجدد.


وأعلن حراك المعلمين الجمعة، الإضراب المفتوح في المدارس بدءًا من صبيحة اليوم، بعد إعلان الحكومة صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 85%.


وأعلن الحراك الامتناع عن إعطاء الحصص الدراسية لجميع المراحل، بما في ذلك طلاب الثانوية العامة، مع توجه المعلمين لمدارسهم.

 

صفا


 




 

 


 

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