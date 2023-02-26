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الأحد، 26-02-2023 08:05 ص

إضراب المعلمين بالضفة يدخل أسبوعه الرابع

معع


الوكيل الإخباري - يواصل المعلمون في المدارس الحكومية بالضفة الغربية المحتلة، إضرابهم المفتوح عن العمل، على إثر تنصل الحكومة ووزارة التربية والتعليم في فلسطين من الاتفاق الموقع معهم.

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وللأسبوع الرابع على التوالي، يواصل حراك المعلمين الإضراب في غالبية مدارس الضفة، للمطالبة بصرف راتب كامل وصرف علاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطياً.


ويستمر الإضراب بصورة متصاعدة في جميع المحافظات، فقد وصلت نسبته قرابة 90%، رغم محاولات وزارة التربية كسره، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء.


ودعا الحراك إلى مواصلة الإضراب وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في جميع محافظات الضفة، يوم غد الإثنين.


ورغم تصاعد الإضراب وتعطل العملية التعليمية، ترفض وزارة التربية الحوار مع المعلمين، في مساع منها لضرب الإضراب وإخراجه عن سياقه النقابي وتسيسه.

 

صفا


 




 

 


 

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