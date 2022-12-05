إضراب شامل في بيت لحم حدادا على روح الشهيد مناع

الوكيل الاخباري - عم الإضراب الشامل يوم الاثنين، محافظة بيت لحم جنوبي، حدادًا على روح الشهيد عمر مناع الذي ارتقى فجر اليوم برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة بالمدينة.

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ودعت لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة إلى الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة، بما فيها المدارس الخاصة والحكومية والجامعات، باستثناء المستشفيات ومعامل الأدوية والصيدليات والأفران.



وأكد اتحاد المعلمين في بيت لحم التزامه بدعوة الفصائل، وتعطيل كافة المدارس الحكومية والخاصة حداداً على روح الشهيد مناع.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد شاب وإصابة ستة آخرين خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن مناع شقيق الشهيد قبل دقائق من ارتقائه، كما اعتقلت الشقيقين عدي ومعاذ أبو نصار بعد دهم منازلهم في المخيم وتفتيشها.

صفا