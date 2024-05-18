إضراب شامل في جنين حدادا على الشهيد خمايسي

الوكيل الإخباري- عمّ الإضراب الشامل والحداد العام، اليوم السبت، في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، حداداً على روح الشهيد إسلام خمايسي، أحد قادة كتيبة جنين، الذي اغتاله الاحتلال في قصف بطائرة حربية الليلة الماضية.

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وشنت طائرة حربية إسرائيلية قصفاً استهدف منزلاً في حارة الدمج بمخيم جنين الليلة الماضية ، ما أسفر عن شهيد وعدة إصابات وصفت بالمستقرة. وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه اغتال الشاب إسلام خمايسة الذي يتهمه بتنفيذ عملية "حرميش" غرب جنين العام الماضي والتي قتل فيها مستوطن.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الغارة الإسرائيلية استهدفت خلية كانت تستعد لتنفيذ هجوم وشيك، ووصفت الغارة بأنها غير اعتيادية، حيث لم يستخدم جيش الاحتلال الغارات الجوية بالضفة إلا مرات قليلة منذ 7 تشرين الأول الماضي.







