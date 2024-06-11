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الثلاثاء، 11-06-2024 08:30 ص

إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء

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الوكيل الإخباري- عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظة رام الله والبيرة، حدادًا على أرواح الشهداء وتنديدًا بجريمة الاحتلال التي أسفرت عن استشهاد أربعة شبان في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

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وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة.


وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إقليم رام الله والبيرة، قد أعلنت الإضراب العام والشامل في مناحي الحياة كافة في محافظة رام الله والبيرة، رفضًا لجريمة الاحتلال في كفر نعمة مع الإبقاء على الفعالية الجماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي نصرةً للمعتقلين وغزة.


وكان أربعة شبان قد استشهدوا الليلة الماضية، وأصيب 8 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية كفر نعمة، وهم: محمد رسلان عبدو، ومحمد جابر عبدو، ورشدي سميح عطايا، ووسيم بسام زيدان.


ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 538 فلسطينيا في الضفة بما فيها القدس بينهم 133 طفلًا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

 

وفا


 




 

 


 

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