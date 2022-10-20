إضراب شامل يعم الضفة حدادا على روح الشهيد التميمي

الوكيل الإخباري - عم، اليوم الخميس، الإضراب الشامل محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة؛ تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية،حدادا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

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وكان الشاب عدي التميمي (22 عاما)، قد استشهد مساء أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.



ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس الشهيد التميمي من مخيم شعفاط، وأعلنت غدا الخميس، يوم حداد وإضراب تجاري على روحه، ويوم "نفير عام" في كل أرجاء العاصمة المحتلة، وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل، ووقفة حداد في كافة المدارس.

وفا