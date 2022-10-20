الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

إضراب شامل يعم الضفة حدادا على روح الشهيد التميمي

الأردن الخامس عالمياً بمستوى "التعاسة"

ارتفاع أسعار البندورة 5 قروش محلياً

فيديو بطولي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد عدي التميمي

انتهاء التسجيل لامتحان تكميلية التوجيهي اليوم

نقيب المعاصر: انخفاض ملموس على نسب زيت الزيتون في الاردن

أمطار غزيرة تشهدها مناطق في المملكة اليوم

وفيات الخميس 20-10-2022

افتتاح مركز اليقظة الدوائية لإقليم الجنوب في مستشفى الكرك

الامن العام يكشف تفاصيل ادعاء شخص بالتعرض للاعتداء والتهديد

الخميس، 20-10-2022 08:24 ص

إضراب شامل يعم الضفة حدادا على روح الشهيد التميمي

333


الوكيل الإخباري - عم، اليوم الخميس، الإضراب الشامل محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة؛ تلبية لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية،حدادا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

اضافة اعلان


وكان الشاب عدي التميمي (22 عاما)، قد استشهد مساء أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.


ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس الشهيد التميمي من مخيم شعفاط، وأعلنت غدا الخميس، يوم حداد وإضراب تجاري على روحه، ويوم "نفير عام" في كل أرجاء العاصمة المحتلة، وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل، ووقفة حداد في كافة المدارس.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3

فيديو بطولي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد عدي التميمي

www

استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته جندياً بالرصاص شرق القدس

PlHSq

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وسط الخليل

اقصى 4

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

احتلال 99

الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين من الخليل

أخبار متعلقة
3

فيديو بطولي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد عدي التميمي

1

مقتل جندية إسرائيلية بعملية إطلاق نار في القدس

NbdJX

إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال فعالية لإحياء المولد النبوي في القدس

9999170708

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

316114_18_1665056860

مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

اقصى

القدس: عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى