إضراب عن العمل في بلدية نابلس

الوكيل الإخباري - شرع العاملون في بلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بإضراب شامل اليوم الخميس للمطالبة بعلاوات مالية.

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وتعطلت جميع مرافق البلدية باستثناء فرق الطوارئ بعد أن امتنع العاملون عن التوجه إلى أماكن عملهم.



وكانت نقابة العاملين قد أعلنت عن الشروع بإضراب شامل ضمن برنامج نزاع العمل، يبدأ من الساعة السادسة صباحا ويستمر حتى السادسة مساء.



ويطالب العاملون بزيادة علاوة طبيعة العمل لكل العاملين، وتطبيق علاوة اجتماعية موحدة، وصرف علاوة خدمات ومواصلات، وتصنيف العاملين بالعقود وإنصاف عمال المياومة وعددهم 300 موظف.



يذكر أن نقابة العاملين نظمت خلال الفترة الماضية وقفات احتجاجية للضغط على المجلس البلدي لتلبية مطالبهم.

صفا